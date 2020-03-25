ЄС вимагає від РФ і бойовиків відкрити доступ на окупований Донбас

Європейський Союз вимагає від Росії та бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій. Це йдеться у заяві ЄС.

Зокрема, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та неурядові організації зіштовхуються з труднощами в доступі через лінію зіткнення.

"Вкрай важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування через лінію дотику", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський розповів РБК-Україна про те, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" з початку року від свинячого грипу померло 40 осіб.