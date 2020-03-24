На Донбассе боевики применили противотанковый ракетный комплекс, в ВСУ двое раненых

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС Facebook.
Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела:
Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в штабе.
С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.
Напомним, 22 марта боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь в составе ВСУ не было.
Также сообщалось. что в течение прошлой недели погибли 13 боевиков, ранены и травмированы - 22 человека.