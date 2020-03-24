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На Донбассе боевики применили противотанковый ракетный комплекс, в ВСУ двое раненых

Новости » Происшествия     24.03.2020 - 07:35
На Донбассе боевики применили противотанковый ракетный комплекс, в ВСУ двое раненых
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела:

  • вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • три вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм выпустили 6 мин из 82-мм минометов - 33 мины;
  • в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в штабе.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.

Напомним, 22 марта боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь в составе ВСУ не было.

Также сообщалось. что в течение прошлой недели погибли 13 боевиков, ранены и травмированы - 22 человека.

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