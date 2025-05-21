ЄС та Німеччина ведуть переговори з США щодо санкцій проти Росії

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

Водночас після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня Трамп заявив, що не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.

Як пояснив Рубіо, Трамп вважає, що Росія може відмовитись від перемовин, якщо запровадити нові санкції.

Тим часом Україна запропонувала ЄС жорсткий план санкцій проти Росії, поки США вагаються.

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