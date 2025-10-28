UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЄС стрімко нарощує імпорт пального через санкції проти Росії, - ЗМІ

Фото: цього місяця Європа може імпортувати рекордну кількість пального (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Імпорт дизелю та авіаційного палива в Європу скоро досягне рекордного значення. Трейдери готуються до зими та планів щодо обмеження нафтопродуктів з російської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В період з 1 по 20 жовтня до портів ЄС прибули майже 1,9 млн барелів нафти від експортерів з Індії, Саудівської Аравії та США.

У разі збереження таких темпів, закупівельні обсяги дизельного та авіаційного палива досягнуть місячного рекорду.

Bloomberg пише, що з моменту заборони у 2023 році поставок з країни-агресорки ЄС збільшив імпорт палива з інших країн. Також ця заборона зруйнувала усталені торговельні схеми, тому Євросоюз був змушений шукати постачальників в Індії та інших країнах.

За даними агентства, тиск на деякі країни-експортери та трейдерів посилився після внесення Сполученими Штатами російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" до чорного списку.

Високі ціни на паливо дають трейдерам можливість отримувати прибутки від відправлення до ЄС вантажів в рамках так званого відкритого арбітражу.

Агентство зазначає, що невизначеність щодо обмежень ЄС, які набудуть чинності в січні, додатково стимулює трейдерів постачати більше палива.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня Мінфін США запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Крім того, обмеження торкнулись і 36 їхніх дочірніх структур.

У суботу, 25 жовтня, Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, висловився щодо потенційних втрат Росії.

Нові санкції призведуть до того, що країна-агресорка втратить щонайменше 60-70% свого експорту нафти в Індію і Китай. У грошовому еквіваленті це дорівнює щомісячній втраті 5 млрд доларів доходів, замість заробітку 10 млрд, які РФ отримує зараз.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиРоснефтьЛУКОЙЛ-УкраинаДизпаливо