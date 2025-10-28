RU

ЕС стремительно наращивает импорт топлива из-за санкций против России, - СМИ

Фото: в этом месяце Европа может импортировать рекордное количество топлива (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Импорт дизеля и авиационного топлива в Европу скоро достигнет рекордного значения. Трейдеры готовятся к зиме и планам по ограничению нефтепродуктов из российского сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В период с 1 по 20 октября в порты ЕС прибыли почти 1,9 млн баррелей нефти от экспортеров из Индии, Саудовской Аравии и США.

В случае сохранения таких темпов, закупочные объемы дизельного и авиационного топлива достигнут месячного рекорда.

Bloomberg пишет, что с момента запрета в 2023 году поставок из страны-агрессора ЕС увеличил импорт топлива из других стран. Также этот запрет разрушил устоявшиеся торговые схемы, поэтому Евросоюз был вынужден искать поставщиков в Индии и других странах.

По данным агентства, давление на некоторые страны-экспортеры и трейдеров усилилось после внесения Соединенными Штатами российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" в черный список.

Высокие цены на топливо дают трейдерам возможность получать прибыль от отправки в ЕС грузов в рамках так называемого открытого арбитража.

Агентство отмечает, что неопределенность относительно ограничений ЕС, которые вступят в силу в январе, дополнительно стимулирует трейдеров поставлять больше топлива.

 

Санкции против РФ

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Кроме того, ограничения коснулись и 36 их дочерних структур.

В субботу, 25 октября, Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, высказался относительно потенциальных потерь России.

Новые санкции приведут к тому, что страна-агрессор потеряет как минимум 60-70% своего экспорта нефти в Индию и Китай. В денежном эквиваленте это равно ежемесячной потере 5 млрд долларов доходов, вместо заработка 10 млрд, которые РФ получает сейчас.

