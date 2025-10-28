ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС стрімко нарощує імпорт пального через санкції проти Росії, - ЗМІ

Вівторок 28 жовтня 2025 18:41
UA EN RU
ЄС стрімко нарощує імпорт пального через санкції проти Росії, - ЗМІ Фото: цього місяця Європа може імпортувати рекордну кількість пального (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Імпорт дизелю та авіаційного палива в Європу скоро досягне рекордного значення. Трейдери готуються до зими та планів щодо обмеження нафтопродуктів з російської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В період з 1 по 20 жовтня до портів ЄС прибули майже 1,9 млн барелів нафти від експортерів з Індії, Саудівської Аравії та США.

У разі збереження таких темпів, закупівельні обсяги дизельного та авіаційного палива досягнуть місячного рекорду.

Bloomberg пише, що з моменту заборони у 2023 році поставок з країни-агресорки ЄС збільшив імпорт палива з інших країн. Також ця заборона зруйнувала усталені торговельні схеми, тому Євросоюз був змушений шукати постачальників в Індії та інших країнах.

За даними агентства, тиск на деякі країни-експортери та трейдерів посилився після внесення Сполученими Штатами російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" до чорного списку.

Високі ціни на паливо дають трейдерам можливість отримувати прибутки від відправлення до ЄС вантажів в рамках так званого відкритого арбітражу.

Агентство зазначає, що невизначеність щодо обмежень ЄС, які набудуть чинності в січні, додатково стимулює трейдерів постачати більше палива.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня Мінфін США запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Крім того, обмеження торкнулись і 36 їхніх дочірніх структур.

У суботу, 25 жовтня, Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, висловився щодо потенційних втрат Росії.

Нові санкції призведуть до того, що країна-агресорка втратить щонайменше 60-70% свого експорту нафти в Індію і Китай. У грошовому еквіваленті це дорівнює щомісячній втраті 5 млрд доларів доходів, замість заробітку 10 млрд, які РФ отримує зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки Роснефть ЛУКОЙЛ-Украина Дизпаливо
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію