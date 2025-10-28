ЄС стрімко нарощує імпорт пального через санкції проти Росії, - ЗМІ

Імпорт дизелю та авіаційного палива в Європу скоро досягне рекордного значення. Трейдери готуються до зими та планів щодо обмеження нафтопродуктів з російської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

В період з 1 по 20 жовтня до портів ЄС прибули майже 1,9 млн барелів нафти від експортерів з Індії, Саудівської Аравії та США.

У разі збереження таких темпів, закупівельні обсяги дизельного та авіаційного палива досягнуть місячного рекорду.

Bloomberg пише, що з моменту заборони у 2023 році поставок з країни-агресорки ЄС збільшив імпорт палива з інших країн. Також ця заборона зруйнувала усталені торговельні схеми, тому Євросоюз був змушений шукати постачальників в Індії та інших країнах.

За даними агентства, тиск на деякі країни-експортери та трейдерів посилився після внесення Сполученими Штатами російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" до чорного списку.

Високі ціни на паливо дають трейдерам можливість отримувати прибутки від відправлення до ЄС вантажів в рамках так званого відкритого арбітражу.

Агентство зазначає, що невизначеність щодо обмежень ЄС, які набудуть чинності в січні, додатково стимулює трейдерів постачати більше палива.