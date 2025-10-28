ЕС стремительно наращивает импорт топлива из-за санкций против России, - СМИ

Импорт дизеля и авиационного топлива в Европу скоро достигнет рекордного значения. Трейдеры готовятся к зиме и планам по ограничению нефтепродуктов из российского сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В период с 1 по 20 октября в порты ЕС прибыли почти 1,9 млн баррелей нефти от экспортеров из Индии, Саудовской Аравии и США.

В случае сохранения таких темпов, закупочные объемы дизельного и авиационного топлива достигнут месячного рекорда.

Bloomberg пишет, что с момента запрета в 2023 году поставок из страны-агрессора ЕС увеличил импорт топлива из других стран. Также этот запрет разрушил устоявшиеся торговые схемы, поэтому Евросоюз был вынужден искать поставщиков в Индии и других странах.

По данным агентства, давление на некоторые страны-экспортеры и трейдеров усилилось после внесения Соединенными Штатами российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" в черный список.

Высокие цены на топливо дают трейдерам возможность получать прибыль от отправки в ЕС грузов в рамках так называемого открытого арбитража.

Агентство отмечает, что неопределенность относительно ограничений ЕС, которые вступят в силу в январе, дополнительно стимулирует трейдеров поставлять больше топлива.