ЄС ставить умову для скасування санкцій: виведення всіх військ РФ з України

Європейський Союз поставив умову для скасування санкцій щодо Росії - це виведення всіх російських військ з території України. Рішення про зміну санкцій вимагає одноголосність серед усіх держав-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виведення всіх російських військових сил з території України стане однією з основних умов для можливих змін або скасування санкцій Європейського Союзу, заявив представник Європейської комісії.

Виступаючи в середу, він підкреслив, що ЄС продовжить дві санкційні рамки щодо Росії ще на шість місяців, підтвердивши свою позицію в питанні агресії Москви проти України.

"Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ з території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій", - зазначив представник Єврокомісії.

Потрібно зазначити, що для зміни санкцій необхідна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС. Це робить питання скасування обмежень ускладненим, оскільки кожен член має право вето.

Тим часом, Сполучені Штати уклали окремі угоди з Україною та Росією про припинення атак на море та енергетичні об'єкти. Вашингтон погодився сприяти скасуванню деяких санкцій проти Москви в обмін на досягнення угоди щодо морської безпеки в Чорному морі.

У відповідь на ці заяви, Росія повідомила, що США погодилися допомогти скасувати низку західних санкцій, зокрема обмеження щодо продуктів харчування, добрив і морських перевезень. Більшість із цих обмежень стосуються санкцій ЄС, зазначають дипломати Reuters.