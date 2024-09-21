Майже половина росіян підтримує виведення військ РФ із України, - ЗМІ

За два з половиною роки війни майже половина росіян підтримує виведення військ РФ з України. Зафіксовано максимальний показник, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram The Moscow Times та низку інших ЗМІ.

Зазначається, що дослідницький проект "Хроніки" та дослідницька група Extreme Scan провели з 10 по 17 вересня телефонне опитування, у якому взяли участь 800 респондентів віком від 18 років. Він був присвячений дворіччю з початку часткової мобілізації в Росії.

Згідно з опитуванням, 49% громадян РФ підтримали б виведення військ та мирні переговори з Україною без досягнення цілей так званої "СВО", про які говорив російський диктатор Володимир Путін. Ця цифра є максимальним показником з початку повномасштабної війни. Не підтримали б таке рішення лише 33% респондентів.

Також повідомляється, що більшість респондентів (63%) виявили бажання, щоб мирну угоду між Москвою та Києвом було досягнуто протягом найближчого року на основі взаємних компромісів. При виборі між миром та мобілізацією, 49% обрали б мир, тоді як тільки 29% підтримали б нову хвилю мобілізації. Крім того, 30% опитаних росіян прямо заявили, що не готові вирушити воювати.

Дослідники повідомляють, що кількість людей, які підтримують виведення російських військ та перемир'я без досягнення військових цілей, зросла на 9% із лютого 2023 року. У той період таку позицію поділяли 40% респондентів.