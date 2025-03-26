ЕС ставит условие для отмены санкций: вывод всех войск РФ из Украины
Европейский Союз поставил условие для отмены санкций в отношении России - это вывод всех российских войск с территории Украины. Решение об изменении санкций требует единогласие среди всех государств-членов ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вывод всех российских военных сил с территории Украины станет одним из основных условий для возможных изменений или отмены санкций Европейского Союза, заявил представитель Европейской комиссии.
Выступая в среду, он подчеркнул, что ЕС продолжит две санкционные рамки в отношении России еще на шесть месяцев, подтвердив свою позицию в вопросе агрессии Москвы против Украины.
"Конец российской неспровоцированной и необоснованной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских войск с территории Украины станет одним из ключевых условий для изменения или отмены санкций", - отметил представитель Еврокомиссии.
Нужно отметить, что для изменения санкций необходимо единодушие всех 27 государств-членов ЕС. Это делает вопрос отмены ограничений осложненным, поскольку каждый член имеет право вето.
Между тем, Соединенные Штаты заключили отдельные соглашения с Украиной и Россией о прекращении атак на море и энергетические объекты. Вашингтон согласился способствовать отмене некоторых санкций против Москвы в обмен на достижение соглашения по морской безопасности в Черном море.
В ответ на эти заявления, Россия сообщила, что США согласились помочь отменить ряд западных санкций, в частности ограничения в отношении продуктов питания, удобрений и морских перевозок. Большинство из этих ограничений касаются санкций ЕС, отмечают дипломаты Reuters.
Вывод войск РФ из Украины
Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Россия должна по крайней мере отвести свои войска с территории Украины до линии до начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Киев также должен участвовать в любых переговорах с Москвой о прекращении войны.
Кроме того, почти половина россиян поддерживает вывод войск РФ из Украины. Зафиксирован максимальный показатель, начиная с 24 февраля 2022 года.
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