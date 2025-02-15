Зеленський: РФ має вивести війська з України принаймні до лінії лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія повинна принаймні відвести свої війська з території України до лінії до початку широкомасштабного вторгення 24 лютого 2022 року. Київ такоє має брати участь у будь-яких переговорах з Москвою щодо припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breitbart News .

"Я думаю, що вони (росіяни, - ред.) повинні вийти, як мінімум, вони повинні вийти на лінію повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський під час інтерв'ю, яке вийшло в 14 лютого в ефірі Newsmax TV "The Record",

Так глава держави відреагував на слова ведучої Грети Ван Сустерен про те, що вона не бачить бажання Кремля відступати від ліній 2022 або 2014 років, тобто станом до початку повномасштабної війни РФ проти України, та станом на напад з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей відповідно.

Говорячи про те, чим може закінчитися російсько-українська війна, Зеленський озвучив думку, що його американський колега Дональд Трамп може покласти їй край, і Європа допоможе, якщо американський лідер їм дозволить.

У продовження слів про можливе виведення Росією своєї армії з України до лінії 2022 року, президент Зеленський зауважив, що, на його думку, чинному президенту США "дуже потрібен успіх".

"Інакше всі скажуть, що (це) була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", - сказав український президент.

Зеленський також наголосив, що не прийме продукт будь-яких переговорів без участі України.