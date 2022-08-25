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В ЕС сообщили, сколько тонн украинского продовольствия экспортировали по "зерновому коридору"

Новина українською →
Брюссель, Четверг 25 августа 2022 14:47
В ЕС сообщили, сколько тонн украинского продовольствия экспортировали по "зерновому коридору" Фото: по "зерновому коридору" вывезли более 200 тысяч тонн украинского зерна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По "зерновому коридору" успели экспортировать более 200 тысяч тонн украинского зерна. ЕС продолжает содействовать увеличению экспорта из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Более 200 тысяч тонн украинской сельскохозяйственной продукции было экспортировано через Черное море. Это обнадеживает. Но война Кремля по-прежнему угрожает глобальной продовольственной безопасности", - написала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС инвестирует в более устойчивые продовольственные системы по всему миру.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Как сообщалось, Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

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