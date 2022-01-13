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ЕС может согласовать шестой пакет санкций против Беларуси в начале весны, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз сейчас работает над шестым пакетом санкций против Беларуси. Его могут утвердить уже в начале весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны", - написал журналист.

Напомним, Европейский союз 1 декабря согласовал пятый пакет санкций против Беларуси.

После чего семь стран присоединились к решению Совета ЕС по включение имен еще 17 физических лиц в пятый пакет санкций против Беларуси.

Ранее уже сообщалось, что пятый пакет санкций против Беларуси введен в отношении 28 человек и организаций.

Также стало известно, что в ЕС началась работа над шестым пакетом.

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