ЕС может согласовать шестой пакет санкций против Беларуси в начале весны, - СМИ
Европейский Союз сейчас работает над шестым пакетом санкций против Беларуси. Его могут утвердить уже в начале весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны", - написал журналист.
Напомним, Европейский союз 1 декабря согласовал пятый пакет санкций против Беларуси.
После чего семь стран присоединились к решению Совета ЕС по включение имен еще 17 физических лиц в пятый пакет санкций против Беларуси.
Ранее уже сообщалось, что пятый пакет санкций против Беларуси введен в отношении 28 человек и организаций.
Также стало известно, что в ЕС началась работа над шестым пакетом.