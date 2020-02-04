ЕС согласовал снятие санкций с двух человек из окружения Януковича, - журналист

Европейский союз согласовал снятие санкций с двух человек из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, на сегодня продолжается работа над тем, со скольких из 12 человек из окружения Януковича снимут санкции за хищение украинских государственных средств.

"На данный момент похоже, что с двоих, но это может измениться", - отметил Йозвяк, не уточнив, с кого именно готовятся снять санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что Брюссель готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины. Кроме того, санкции могут снять и с бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

Ранее также сообщалось, что США продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма.