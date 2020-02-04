ЄС погодив зняття санкцій з двох осіб з оточення Януковича, - журналіст

Європейський союз погодив зняття санкцій з двох людей з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, на сьогодні триває робота над тим, зі скількох з 12 осіб

з оточення Януковича знімуть санкції за розкрадання українських державних коштів.

"На даний момент схоже, що з двох, але це може змінитися", - зазначив Йозвяк, не уточнивши, з кого саме готуються зняти санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Брюссель готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та Олександра Януковича, сина колишнього президента України. Крім того, санкції можуть зняти й з колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів Олександра Клименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

Раніше також повідомлялося, що США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму.

