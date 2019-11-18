ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС согласился упростить визовый режим с Беларусью

Новости » Политика     18.11.2019 - 11:48
ЕС согласился упростить визовый режим с Беларусью
Иллюстративное фото (sb.by.jpg)

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать соглашение

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белорусью соглашение об упрощении визового режима. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

В нем также отмечается, что Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.

Ранее Беларусь и Европейский союз планировали подписать соглашение об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Отметим, что Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси, - ЦИК В Беларуси завершились парламентские выборы
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьвизовый режим
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь