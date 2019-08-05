ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима

Новости » Политика    05.08.2019 - 15:49
Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима
Иллюстративное фото (sb.by.jpg)

Точная дата сделки пока еще неизвестна

Беларусь и Европейский Союз могут подписать соглашение об упрощении визового режима уже осенью. Об этом рассказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелаПАН.

Сообщается, что Беларусь и ЕС подпишет соглашение осенью, но точная дата еще не определена.

"Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визового режима, - ред.) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - сказала она.

По ее словам, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат.

Добавим, в связи с новой визовой политикой ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для белорусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.

Напомним, в конце мая Украина и Мексика начали подготовку к введение безвизового режима между странами.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. В частности, был одобрен проект распоряжения о подписании протокола между правительством Украины и правительством Аргентины о внесении изменений в соглашения об отмене виз.

В Беларуси назвали возможную дату выборов В Британии просят ЕС пересмотреть условия Brexit
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьБезвизовый режим
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь