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ЄС погодився спростити візовий режим з Білоруссю

Новини » Політика     18.11.2019 - 11:48
ЄС погодився спростити візовий режим з Білоруссю
Ілюстративне фото (sb.by.jpg)

Рада Євросоюзу оприлюднила рішення про готовність підписати угоду

Рада Євросоюзу оприлюднила рішення про готовність підписати з Білоруссю угоду про спрощення візового режиму. Документ опублікований на сайті офіційного журналу ЄС.

У ньому також наголошується, що Брюссель схвалить спільну декларацію, що додається до цієї угоди, а голова ради ЄС може призначити особу, яка підпише угоду. Коли саме це відбудеться, в документі не уточнюється.

"Справжнім дозволяється підписання від імені ЄС угоди з республікою Білорусь про спрощення візового режиму", - йдеться в тексті рішення.

Раніше Білорусь і Європейський союз планували підписати угоду про спрощення візового режиму. Глава представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторин запевняла, що всі переговори щодо тексту угоди про спрощення візового режиму вже завершені.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про підписання угоди з Євросоюзом про спрощення візового режиму та реадмісію.

Зазначимо, що Білорусь і ЄС з 2014 року проводять консультації щодо проектів угод про спрощення візових формальностей та реадмісію.

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