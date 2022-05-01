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ЕС склоняется к запрету российской нефти до конца года, - Reuters

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Брюссель, Воскресенье 01 мая 2022 18:45
ЕС склоняется к запрету российской нефти до конца года, - Reuters Фото: ЕС склоняется к введению нефтяного эмбарго против России до конца года (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз склоняется к отказу от российской нефти до конца года. Германия, крупнейший ее покупатель, похоже, согласилась прекратить поставки из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству два дипломата по итогам переговоров Еврокомиссии с представителями стран-членов ЕС, в ходе сегодняшней встречи почти удалось достичь соглашения о введении нефтяного эмбарго против России до конца года.

По словам собеседников издания, Германия, один из крупнейших покупателей российской нефти, похоже, готова согласиться с прекращением поставок до конца 2022 года. Однако у ряда стран, включая Австрию, Венгрию, Италию и Словакию, все еще есть оговорки.

Отмечается, что 2 мая в Брюсселе пройдет встреча глав энергетических министров стран-участниц ЕС, где будет также будет обсуждаться поэтапный отказ от российской нефти.

Напомним, Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси, в который планируется включить поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Отметим, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

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