ЄС схиляється до заборони російської нафти до кінця року, - Reuters

Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили агентству два дипломати за підсумками переговорів Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, в ході сьогоднішньої зустрічі майже вдалося досягти угоди про введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року.

За словами співрозмовників видання, Німеччина, один з найбільших покупців російської нафти, схоже, готова погодитися з припиненням постачання до кінця 2022 року. Однак у ряду країн, включаючи Австрію, Угорщину, Італію та Словаччину, все ще є застереження.

Відзначається, що 2 травня в Брюсселі пройде зустріч глав енергетичних міністрів країн-учасниць ЄС, де буде також обговорюватиметься поетапна відмова від російської нафти.