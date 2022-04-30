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Санкции против России. ЕС не обсуждает отказ от российского газа, - СМИ

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Брюссель, Суббота 30 апреля 2022 21:04
Санкции против России. ЕС не обсуждает отказ от российского газа, - СМИ Фото: ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, но без газа (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси. В него может войти поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Продолжается работа над 6-м пакетом (санкций - ред.) ЕС по России и Беларуси", - сообщил журналист.

По его словам, в новый санкционный пакет может войти нефтяное эмбарго с поэтапным введением до конца текущего года, но не российский газ. Также обсуждаются ограничения в отношении "Сбербанка", но не "Газпромбанка".

В шестой пакет может войти экспортный контроль на поставки европейских товаров в Россию. Однако под них могут не попасть автомобили и продукция фармацевтических компаний. Кроме того, обсуждаются морские меры, но против них выступает Кипр.

Напомним, Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Отметим, сегодня, 30 апреля, стало известно о готовности Германии поддержать санкции против ядерной отрасли России.

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