ЄС скликає екстрений саміт через заяви Трампа про Гренландію

Країни Європейського Союзу готуються до термінових консультацій на вищому рівні через різкі заяви з боку США, які зачіпають питання територіальної цілісності, безпеки та торговельних відносин між союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Екстрені консультації ЄС через заяви США

Лідери всіх 27 держав Європейського Союзу найближчими днями проведуть позачергову зустріч, присвячену реакції на погрози з боку президента США Дональда Трампа.

Йдеться про можливу анексію Гренландії, а також про намір запровадити торговельні мита проти окремих європейських країн.

Інформацію про підготовку саміту було озвучено пізно ввечері в неділю, 18 січня, після завершення екстреного засідання послів ЄС у Брюсселі.

Дипломати обговорювали заяви американського лідера про купівлю Гренландії та застосування економічних заходів до держав, які виступають проти цього кроку.

Позиція ЄС щодо ситуації навколо Гренландії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про скликання позачергового засідання та окреслив ключові принципи, яких дотримується Євросоюз.

Серед них - єдність у питаннях міжнародного права, повага до територіальної цілісності та національного суверенітету, а також солідарність із Данією та Гренландією.

Крім того, наголошується на спільному трансатлантичному інтересі до забезпечення миру і безпеки в Арктиці, включно зі співпрацею в рамках НАТО.

У ЄС також вважають, що введення тарифів підірве відносини зі США і суперечить чинним торговельним домовленостям.

Коли відбудеться саміт і в якому форматі

За словами джерел у ЄС, саміт лідерів заплановано на четвер, 22 січня. Очікується, що зустріч пройде в очному форматі і вимагатиме особистої присутності глав держав і урядів, а не у вигляді відеоконференції.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір запровадити 10-відсоткові мита проти низки європейських країн, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною, звинувативши їх у підтримці Гренландії.

Після цього ключові європейські лідери виступили із заявами про солідарність і готовність захищати суверенітет.