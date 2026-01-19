ЕС созывает экстренный саммит из-за заявлений Трампа о Гренландии
Страны Европейского Союза готовятся к срочным консультациям на высшем уровне из-за резких заявлений со стороны США, которые затрагивают вопросы территориальной целостности, безопасности и торговых отношений между союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Экстренные консультации ЕС из-за заявлений США
Лидеры всех 27 государств Европейского Союза в ближайшие дни проведут внеочередную встречу, посвященную реакции на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.
Речь идет о возможной аннексии Гренландии, а также о намерении ввести торговые пошлины против отдельных европейских стран.
Информация о подготовке саммита была озвучена поздно вечером в воскресенье, 18 января, после завершения экстренного заседания послов ЕС в Брюсселе.
Дипломаты обсуждали заявления американского лидера о покупке Гренландии и применении экономических мер к государствам, которые выступают против этого шага.
Позиция ЕС по ситуации вокруг Гренландии
Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о созыве внеочередного заседания и обозначил ключевые принципы, которых придерживается Евросоюз.
Среди них — единство в вопросах международного права, уважение территориальной целостности и национального суверенитета, а также солидарность с Данией и Гренландией.
Кроме того, подчеркивается общий трансатлантический интерес к обеспечению мира и безопасности в Арктике, включая сотрудничество в рамках НАТО.
В ЕС также считают, что введение тарифов подорвет отношения с США и противоречит действующим торговым договоренностям.
Когда пройдет саммит и в каком формате
По словам источников в ЕС, саммит лидеров запланирован на четверг, 22 января. Ожидается, что встреча пройдет в очном формате и потребует личного присутствия глав государств и правительств, а не в виде видеоконференции.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, обвинив их в поддержке Гренландии.
После этого ключевые европейские лидеры выступили с заявлениями о солидарности и готовности защищать суверенитет.
Напоминаем, что большинство граждан США негативно относятся к возможному применению военной силы для установления контроля над Гренландией, свидетельствуют данные социологического опроса. Согласно результатам, подавляющая часть респондентов выступает против силового сценария, тогда как идею приобретения острова за счет федерального бюджета поддерживает лишь около трети опрошенных, при этом скепсис по поводу военного варианта сохраняется даже среди сторонников Дональда Трампа и представителей Республиканской партии.
