Більшість американців проти військових дій Трампа в Гренландії: опитування CBS

США, Неділя 18 січня 2026 22:07
UA EN RU
Більшість американців проти військових дій Трампа в Гренландії: опитування CBS Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Більшість американців виступають проти використання США військової сили для захоплення Гренландії. Лише третина готова підтримати купівлю острова за федеральні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За даними видання, 86 відсотків американців не схвалюють ідею використання військової сили для захоплення Гренландії, а лише 30 відсотків підтримали б купівлю острова за федеральні кошти.

Навіть серед прихильників президента США Дональда Трампа, включно з республіканцями, ідея силового захоплення Гренландії викликає опір, незважаючи на те, що вони підтримують зміцнення позицій США на світовій арені.

Що стосується наслідків потенційного захоплення Гренландії, більшість респондентів вважає, що це призведе до виходу США з НАТО та глобальної нестабільності.

Деякі учасникик опитування бачать у цьому демонстрацію сили перед Росією та Китаєм і можливий доступ до природних ресурсів.

Відповідь на політику Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, що вісім країн НАТО оприлюднили спільну заяву у відповідь на загрози Трампа щодо введення тарифів. Лідери союзників вважають, що такі дії підривають трансатлантичні відносини.

Погрози Трампа також засудили сенатори США - двопартійна група у Сенаті висловила незгоду з планами президента запровадити мита проти низки країн НАТО через суперечку щодо Гренландії, наголосивши, що так чинити з союзниками неприпустимо.

Ми писали, що 17 січня Трамп оголосив про намір запровадити мита на товари європейських союзників, що підтримують Данію, поки США не зможуть отримати контроль над Гренландією. Він наголосив, що якщо США не отримають Гренландію до 1 червня 2026 року, тарифи зростуть до 25 відсотків.

У відповідь на ці заяви європейські лідери підтвердили готовність до спільних заходів проти тарифних загроз Трампа. Зокрема, у ЄС розглядають призупинення торгової угоди зі США, оскільки Брюссель більше не бачить перспектив її реалізації через подібні погрози.

