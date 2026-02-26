У ЄС шукають Орбану "перемогу", щоб розблокувати кредит Україні, - Politico

За інформацією неназваних дипломатів ЄС, "перемога" для Орбана може бути у вигляді обіцянки відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Східної Європи.

"Він (Орбан - ред.) отримає свій клятий трубопровід. Ця історія з "Дружбою" ніяк не виглядає правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй передвиборчій кампанії", - сказав один з дипломатів, обізнаний з ходом переговорів.

Орбан заявив, що заблокує кредит Євросоюзу для України на суму 90 млрд євро, який має вирішальне значення для країни, що воює, а також 20-й пакет антиросійських санкцій ЄС, якщо нафта по "Дружбі" знову не почне надходити до Угорщини та Словаччини.

ЄС опинився в скрутному становищі через наближення дефіциту грошей в Україні і побоювання, що Орбан може використовувати юридичне протистояння в ході передвиборної кампанії.

Politico зазначає, що в України можуть закінчитися гроші до квітня - в тому ж місяці, коли угорці підуть на вибори.

Погрози Орбана обурили Євросоюз, і голова Євроради Антоніу Коста попередив, що угорський лідер порушив принцип "щирої співпраці" ЄС. Видання зазначило, що це натякнуло на потенційні юридичні наслідки, які можуть прийняти форму так званої процедури за ст. 7, щоб позбавити Будапешт права голосу в Євросоюзі.

Однак четверо дипломатів і високопоставлений чиновник ЄС, які говорили з виданням на умовах анонімності, відкинули ідею юридичного вирішення проблеми затягування процесу з боку Угорщини. Натомість вони стверджували, що лідерам слід зосередитися на тиску і переконанні Будапешта відмовитися від вето.

"Час для юридичного варіанту не настав. Потрібно шукати політичне рішення", - сказав один з дипломатів, маючи на увазі можливість подачі позову проти Будапешта за блокування грошей для України.

Двоє з дипломатів заявили, що більш здійсненним способом вирішення проблеми є розробка "документа", що містить обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Співрозмовники повідомили виданню, що юридичні кроки, які позбавили б Угорщину права голосу, не входили до числа заходів, що обговорювалися на зустрічі послів у Брюсселі цього тижня.

Натомість деякі дипломати закликали до того, щоб делегація ЄС в Україні змогла відвідати трубопровід і оглянути його, щоб спростувати заяви Орбана про те, що він насправді не пошкоджений.

"Але візит залежить від того, чи зможуть українські влади це здійснити, оскільки це об'єкт суворої охорони", - сказав представник ЄС, знайомий з ходом переговорів, додавши, що ведуться обговорення з українськими властями з приводу такого візиту.