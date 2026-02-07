150 млрд євро було мало: ЄС шукає нові кошти на оборону - Bloomberg

За словами джерел, обговорення перебувають на ранній стадії, оскільки Єврокомісія все ще розподіляє кошти з поточної програми кредитування. Причому чиновники очікують, що через розбіжності між запитами країн і остаточними контрактами у фонді залишиться кілька мільярдів. Наразі над цим питанням працюють.

Але щойно гроші закінчаться цієї весни, Єврокомісія оцінить процес і розгляне можливість проведення ще одного раунду фінансування, який потенційно може включати другу програму кредитування.

Ці переговори відображають прагнення ЄС до швидкого нарощування місцевого оборонного виробництва для захисту від загрозливої політики Росії, а також бажання президента Дональда Трампа скоротити зобов'язання США в галузі безпеки в Європі.

Що передувало

Нагадаємо, торік ЄС створив програму кредитування для заохочення спільних оборонних закупівель і спрощення процедури переміщення військової техніки континентом. Програма отримала назву SAFE.

План передбачав залучення Єврокомісією коштів на ринках капіталу та їх розподіл у вигляді позик країнам для закупівлі конкретних товарів, яких не вистачає континенту. Йдеться, зокрема, про ракети, наземне обладнання та системи протиракетної оборони.

Спочатку столиці країн ЄС подали заявки на суму 190 млрд євро, але потім Європейська комісія схвалила близько 150 млрд євро і попросила країни розробити плани витрат.

Станом на зараз виконавча влада ЄС опрацьовує ці плани і розподіляє гроші у вигляді довгострокових пільгових кредитів. Останніми днями Єврокомісія схвалила плани для 19 країн, але ще кілька залишаються нереалізованими

"Наразі комісія оцінює національні плани SAFE трьох держав, що залишилися", - сказав представник комісії Томас Реньє.