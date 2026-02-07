RU

150 млрд евро было мало: ЕС ищет новые средства на оборону, - Bloomberg

Фото: бюджет первой программы закончится этой весной (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский Союз изучает возможности привлечения дополнительного финансирования на оборону после того, как первоначальная программа SAFE в размере 150 млрд евро вскоре завершится.

По словам источников, обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку Еврокомиссия все еще распределяет средства из текущей программы кредитования. Причем чиновники ожидают, что из-за расхождений между запросами стран и окончательными контрактами в фонде останется несколько миллиардов. В настоящее время над этим вопросом работают.

Но как только деньги закончатся этой весной, Еврокомиссия оценит процесс и рассмотрит возможность проведения еще одного раунда финансирования, который потенциально может включать вторую программу кредитования.

Эти переговоры отражают стремления ЕС к быстрому наращиванию местного оборонного производства для защиты от угрожающей политики России, а также желание президента Дональда Трампа сократить обязательства США в области безопасности в Европе.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году ЕС создал программу кредитования для поощрения совместных оборонных закупок и упрощения процедуры перемещения военной техники по континенту. Программа получила названия SAFE.

План предусматривал привлечение Еврокомиссией средств на рынках капитала и их распределение в виде займов странам для закупки конкретных товаров, которых не хватает континенту. Речь в том числе о ракетах, наземном оборудовании и системах противоракетной обороны.

Изначально столицы стран ЕС подали заявки на сумму 190 млрд евро, но затем Европейская комиссия одобрила около 150 млрд евро и попросила страны разработать планы расходов.

По состоянию на сейчас исполнительная власть ЕС обрабатывает эти планы и распределяет деньги в виде долгосрочных льготных кредитов. В последние дни Еврокомиссия одобрила планы для 19 стран, но еще несколько остаются нереализованными

"В настоящее время комиссия оценивает национальные планы SAFE оставшихся трех государств", - сказал представитель комиссии Томас Ренье.

Усиление обороны Европы

Напомним, в октябре стало известно, что чиновники ЕС одобрили выделение 1,5 млрд евро на повышение обороноспособности Европы в связи с войной Украине.

Речь идет о предоставлении финансирование в виде грантов до 2027 голая причем пятая часть из вышеуказанной суммы предназначена для оборонного сотрудничества с Украиной.

Ранее РБК-Украина сообщало, в июне 2025 года на саммита НАТО страны ЕС приняли решение о повышении собственных расходов на оборону до 5% от ВВП до 2035 года. Однако не все страны к этому, несмотря на внесение соответствующих изменений в бюджеты на 2026 год.

