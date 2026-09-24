У ЄС уже шкодують про зняття санкцій з Усманова та Фрідмана, - ЗМІ

За словами інсайдерів, наразі всі у Брюсселі відчувають неприємний післясмак.

"Це був найгірший момент", - зізнався ЗМІ один із дипломатів.

Щоб компенсувати ситуацію, члени ЄС вирішили продовжити санкції проти майже 3 000 осіб на 36 місяців. Окрім того, вони налаштовані не допустити ухвалення подібних рішень у майбутньому.

Ще одне анонімне джерело в блоці розповіло журналістам, що "ніхто не задоволений" тим, що сталося напередодні.

Як відомо, рішення про скасування санкцій проти російських олігархів лобіювала саме Франція. Таким чином Париж намагався домогтися звільнення двох французьких громадян, затриманих в Азербайджані.

Вже наступного дня після виключення Усманова зі списку Азербайджан помилував і звільнив француза Мартіна Раяна. Його раніше засудили до 10 років ув'язнення за нібито шпигунство на користь французького уряду.

Попри те, що прагнення Франції домогтися звільнення своїх громадян заслуговує на розуміння, ця ситуація спровокувала побоювання щодо появи небезпечного прецеденту.

Так, у Брюсселі побоюються, що російські олігархи почнуть активно використовувати подібні механізми для зняття санкцій. Цілком можливо, Париж уже відкрив "скриньку Пандори".

На тлі останніх подій у ЄС знову замислилися над затвердженням механізму кваліфікованої більшості під час ухвалення санкцій.