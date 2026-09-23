Україна працює з країнами ЄС над санкціями проти Усманова та Фрідмана, - Власюк
Євросоюз зняв санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Проте існує інший шлях, як економічно обмежити близьких до Путіна олігархів.
Про це у ексклюзивному коментарі РБК-Україна заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк.
Україна працює з ЄС над новими санкціями
Власюк заявив про роботу України над запровадженням національних санкцій проти Усманова і Фрідмана.
"Ми вже працюємо з багатьма державами-членами ЄС щодо запровадження національних санкцій проти Усманова та Фрідмана", - каже він.
Також уповноважений президента зазначив, що ведуться обговорення інших санкцій проти Росії.
"Водночас працюємо з Брюсселем над новими санкційними рішеннями, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом", - повідомив Власюк.
ЄС зняв санкції з двох олігархів РФ
Раніше РБК-Україна писало, що Комітет постійних представників ЄС погодився виключити двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана - зі списку санкцій проти Росії.
Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли фінансувати далі російську воєнну машину.
Також повідомлялося, що Естонія вимагає у Франції пояснити свої дії після того, як країна наполягла на скасуванні санкцій ЄС проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.