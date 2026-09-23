Україна працює з країнами ЄС над санкціями проти Усманова та Фрідмана, - Власюк

Євросоюз зняв санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Проте існує інший шлях, як економічно обмежити близьких до Путіна олігархів.

Про це у ексклюзивному коментарі РБК-Україна заявив уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк.

Україна працює з ЄС над новими санкціями

Власюк заявив про роботу України над запровадженням національних санкцій проти Усманова і Фрідмана.

"Ми вже працюємо з багатьма державами-членами ЄС щодо запровадження національних санкцій проти Усманова та Фрідмана", - каже він.

Також уповноважений президента зазначив, що ведуться обговорення інших санкцій проти Росії.

"Водночас працюємо з Брюсселем над новими санкційними рішеннями, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом", - повідомив Власюк.

ЄС зняв санкції з двох олігархів РФ

Раніше РБК-Україна писало, що Комітет постійних представників ЄС погодився виключити двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана - зі списку санкцій проти Росії.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли фінансувати далі російську воєнну машину.