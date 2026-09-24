В ЕС уже сожалеют о снятии санкций с Усманова и Фридмана, - СМИ

По словам инсайдеров, сейчас все в Брюсселе испытывают неприятное послевкусие.

"Это был самый худший момент", - признался СМИ один из дипломатов.

Чтобы компенсировать ситуацию, члены ЕС решили продлить санкции против почти 3000 человек на 36 месяцев. Кроме того, они настроены не допустить принятия подобных решений в будущем.

Еще один анонимный источник в блоке рассказал журналистам, что "никто не доволен" произошедшим накануне.

Как известно, решение об отмене санкций против российских олигархов лоббировала именно Франция. Таким образом, Париж пытался добиться освобождения двух французских граждан, задержанных в Азербайджане.

Уже на следующий день после исключения Усманова из списка Азербайджан помиловал и освободил француза Мартина Райана. Его ранее приговорили к 10 годам заключения за якобы шпионаж в пользу французского правительства.

Несмотря на то, что стремление Франции добиться освобождения своих граждан заслуживает понимания, эта ситуация спровоцировала опасения по поводу появления опасного прецедента.

Так, в Брюсселе боятся, что российские олигархи начнут активно использовать подобные механизмы для снятия санкций. Вполне возможно, Париж уже открыл "ящик Пандоры".

На фоне последних событий в ЕС снова задумались над внедрением механизма квалифицированного большинства во время принятия санкций.