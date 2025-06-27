В ЄС сформують систему оборони для протидії російським загрозам

Чиновник зазначив, що в нинішніх умовах викликів безпеці, зумовлених, зокрема, агресивною політикою Москви, ЄС не може дозволити собі подальше збереження фрагментованої оборонної моделі. Натомість він закликав до створення єдиної, інтегрованої системи оборони на рівні всього Союзу.

На переконання президента Європейської Ради, настав час відмовитись від дублювання військових спроможностей у кожній окремій країні-члені ЄС.

Він наголосив на важливості об’єднання зусиль у таких напрямах, як:

спільні закупівлі;

гармонізація технічних стандартів;

розвиток військово-промислового комплексу;

залучення приватних інвестицій у сектор оборони.

"Нам слід побудувати спільну європейську систему оборони і стримувати агресію. Нам не потрібно дублювати ті самі можливості в кожній державі. Нам не слід помножувати на 27 (нининішня кількість країн-членів ЄС. - ред.) усі наші інвестиції в оборону. Нам потрібна ефективність і справедливий розподіл навантаження", - заявив Кошта.

Очільник Євроради зазначив, що в межах зазначеної стратегії, ЄС уже реалізує перший пакет оборонних інвестицій через фінансовий інструмент SAFE, метою якого є підвищення ефективності витрат, посилення стратегічної самостійності Союзу та раціоналізація закупівель.

Кошта зазначив, що відомство працює як команда над підвищенням ефективності витрат коштів, більш раціонального інвестування та ефективної взаємодії.

"Для цього відбувається об’єднання попиту, спільних закупівель, стандартизації та спрощення, стимулювання європейських досліджень, європейської промисловості, європейських робочих місць", - додав глава Європейської Ради.