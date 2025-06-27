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В ЕС сформируют систему обороны для противодействия российским угрозам

Фото: президент Европейского Совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейскому Союзу необходимо сформировать общую систему обороны, которая способна эффективно противодействовать угрозам со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

Чиновник отметил, что в нынешних условиях вызовов безопасности, обусловленных, в частности, агрессивной политикой Москвы, ЕС не может позволить себе дальнейшее сохранение фрагментированной оборонной модели.  Вместо этого он призвал к созданию единой, интегрированной системы обороны на уровне всего Союза.

По убеждению президента Европейского Совета, пришло время отказаться от дублирования военных возможностей в каждой отдельной стране-члене ЕС.

Он подчеркнул важность объединения усилий в таких направлениях, как:

  • совместные закупки;
  • гармонизация технических стандартов;
  • развитие военно-промышленного комплекса;
  • привлечение частных инвестиций в сектор обороны.

"Нам следует построить общую европейскую систему обороны и сдерживать агрессию. Нам не нужно дублировать те же возможности в каждом государстве. Нам не нужно умножать на 27 (нынешнее количество стран-членов ЕС. - ред.) все наши инвестиции в оборону. Нам нужна эффективность и справедливое распределение нагрузки", - заявил Кошта.

Глава Евросовета отметил, что в рамках указанной стратегии, ЕС уже реализует первый пакет оборонных инвестиций через финансовый инструмент SAFE, целью которого является повышение эффективности расходов, усиление стратегической самостоятельности Союза и рационализация закупок.

Кошта отметил, что ведомство работает как команда над повышением эффективности расходов средств, более рационального инвестирования и эффективного взаимодействия.

"Для этого происходит объединение спроса, совместных закупок, стандартизации и упрощения, стимулирование европейских исследований, европейской промышленности, европейских рабочих мест", - добавил глава Европейского Совета.

Российская угроза для Европы

По данным украинской разведки, Кремль готовит новые военные операции в странах НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в течение следующих пяти лет, Россия может подготовиться к нападению на страны Альянса.

В то же время, диктатор Владимир Путин недавно опроверг эти намерения.

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