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ЕС и семь стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой под Харьковом

Автор: Инна Собора

Главы Министерств иностранных дел стран Европы выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 в Харьковской области. Сейчас известно о 22 погибших, среди которых большинство курсантов.

Слова соболезнования от европейских дипломатов опубликованы в Twitter.

Так, первыми к Украине обратились в Молдове. Вскоре соболезнования родственникам и друзьям погибших выразили Латвия, Турция, Швеция, Болгария, Албания и Польша.

В частности, глава МИД Турции выразил соболезнование "дружественному народу Украины", а в Молдове заявили, что "шокированы гибелью юных курсантов".

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Кроме того, высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратился от имени Евросоюза.

"Только что узнал о трагической авиакатастрофе сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Зеленскому, министру Кулебе и министру Тарану", - написал он.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа. На борту были 20 курсантов и 7 офицеров. Выжили двое людей, еще троих ищут.

РБК-Украина писало, что ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

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Новости Украины авиакатастрофаХарьков