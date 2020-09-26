ЄС і сім країн висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою під Харковом

Глави міністерств закордонних справ країн Європи висловлюють співчуття у зв'язку з авіакатастрофою військового літака АН-26 в Харківській області. Зараз відомо про 22 загиблих, серед яких більшість курсантів.

Слова співчуття від європейських дипломатів опубліковані в Twitter.

Так, першими до України звернулися в Молдові. Незабаром співчуття родичам і друзям загиблих висловили Латвія, Туреччина, Швеція, Болгарія, Албанія та Польща.

Зокрема, глава МЗС Туреччини висловив співчуття "дружньому народові України", а в Молдові заявили, що "шоковані загибеллю юних курсантів".

Крім того, високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся від імені Євросоюзу.

"Тільки що дізнався про трагічну авіакатастрофу сьогодні ввечері в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім'ями і друзями тих, хто загинув. Мої співчуття від імені ЄС президенту Зеленському, міністру Кулебі і міністру Тарану", - написав він.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві під Харковом сталася авіакатастрофа. На борту були 20 курсантів і 7 офіцерів. Вижили двоє людей, ще трьох шукають.

РБК-Україна писало, що ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).