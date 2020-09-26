ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Харьковской области

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 00:59
ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Харьковской области
Фото: место происшествия (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области. Расследование проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета.

"По предварительной информации, 25.09.2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей... Предварительно установлено, что вследствие катастрофы погибли 22 человека, 2 госпитализированы в тяжелом состоянии, 3 - не известно ", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы начато уголовное производство.

Напомним, пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия авиакатастрофаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь