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В ЄС вважають можливою угоду по Brexit

Новини » В світі    15.10.2019 - 11:27
В ЄС вважають можливою угоду по Brexit
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Представники Великобританії і ЄС повернулися до інтенсивних переговорів

Головний парламентер Європейського союзу з питання виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) Мішель Барньє заявив, що операція по Brexit можлива на цьому тижні. Про це повідомляє Sky News.

За словами Барньє, офіційні особи Великобританії повернулися до інтенсивних дискусій. Також він зазначив, що угода повинна бути вигідною для всіх - і для Великобританії, і для ЄС.

"Наша команда наполегливо працює. Ця робота була інтенсивною протягом всіх вихідних і вчора. Навіть якщо угода буде важким, а якщо бути відвертим, все більш і більш важким, це все ще можливо на цьому тижні", - повідомив Барньє.

Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість перенесення рішення по Brexit на новий екстрений саміт, який може відбутися в кінці жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що між Великобританією та ЄС минулого тижня відбувся прогрес у переговорах. Про це у спільній заяві повідомили прем'єр-міністри Великобританії та Ірландії Борис Джонсон і Лео Варадкар, після проведення спільної зустрічі.

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