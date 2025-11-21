ЄС ввів санкції проти росіян, причетних до смерті Рощиної та інших цивільних осіб

Нові санкції проти чиновників і силовиків

Рада ЄС сьогодні розширила санкційний список, додавши десять осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та репресії в Росії.

Серед них - високопоставлені співробітники Головного управління Федеральної служби виконання покарань у Ростовській області, включно з персоналом Слідчого ізолятора №2.

Під час допитів на ув'язнених чинили як психологічний, так і фізичний тиск, спрямований на отримання зізнань у ймовірних військових злочинах, терористичних діях або інших правопорушеннях.

Щонайменше 15 ув'язнених померли внаслідок жорстокого поводження, зокрема українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина.

Переслідування активістів і журналістів

Санкції також торкнулися представників судової системи, які зіграли ключову роль у кримінальному переслідуванні Олексія Горінова, колишнього депутата Красносільського району Москви, засудженого до трьох років позбавлення волі за публічне висловлення позиції щодо війни Росії проти України.

Крім того, у списку опинилися особи, причетні до переслідування журналістів і активістів, пов'язаних з опозиціонером Олексієм Навальним і його фондом.

Заходи та наслідки

Активи занесених до списку осіб заморожують, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Також вводиться заборона на в'їзд і транзит через країни Європейського союзу.

ЄС підкреслює непохитність у засудженні порушень прав людини та стурбований погіршенням ситуації в Росії на тлі триваючої війни проти України.

Передісторія

У березні 2024 року Рада ЄС створила спеціальний режим санкцій проти осіб, відповідальних за систематичні репресії, підрив демократії та порушення прав людини в Росії.

Наразі до переліку внесено 62 особи та одну організацію, а також запроваджено обмеження на експорт обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій і моніторингу комунікацій.