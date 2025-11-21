ЕС ввел санкции против россиян, причастных к смерти Рощиной и других гражданских лиц

ЕС усилил давление на Россию, вводя новые санкции против чиновников и представителей судебной системы, причастных к нарушению прав человека и репрессиям против гражданского общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вебсайта Совета ЕС и Европейского Совета.
Совет ЕС сегодня расширил санкционный список, добавив десять человек, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии в России.
Среди них — высокопоставленные сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, включая персонал Следственного изолятора №2.
Во время допросов заключенные подвергались как психологическому, так и физическому давлению, направленному на получение признаний в предполагаемых военных преступлениях, террористических действиях или других правонарушениях.
По меньшей мере 15 заключенных скончались вследствие жестокого обращения, в том числе украинская журналистка-расследовательница Виктория Владимировна Рощина.
Санкции также затронули представителей судебной системы, сыгравших ключевую роль в уголовном преследовании Алексея Горинова, бывшего депутата Красносельского района Москвы, приговоренного к трем годам лишения свободы за публичное выражение позиции по войне России против Украины.
Кроме того, в списке оказались лица, причастные к преследованию журналистов и активистов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и его фондом.
Активы включенных в список лиц замораживаются, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Также вводится запрет на въезд и транзит через страны Европейского союза.
ЕС подчеркивает непоколебимость в осуждении нарушений прав человека и обеспокоен ухудшением ситуации в России на фоне продолжающейся войны против Украины.
В марте 2024 года Совет ЕС создал специальный режим санкций против лиц, ответственных за систематические репрессии, подрыв демократии и нарушения прав человека в России.
Сейчас в перечень внесено 62 человека и одна организация, а также введены ограничения на экспорт оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и мониторинга коммуникаций.
