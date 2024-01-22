ЄС розробляє новий план для збільшення військової допомоги Україні: про яку суму йде мова

В Євросоюзі починають працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні. Дані дії ініційовані в рамках оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки є країни, які блокують фінансування у 50 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Даний крок ЄС зробить після того, як низка європейських країн збільшила двосторонню військову допомогу Україні на тлі того, що Конгрес США досі не може ухвалити законопроєкт про фінансування.
"Враховуючи залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, зроблений країнами-членами та партнерами ЄС у найближчий період, або дозволить Україні рішуче прогресувати, або серйозно підірве її здатність протистояти", - йдеться у пропозиції.
Новий план ЄС передбачає, що понад 20 мільярдів євро коштів ЄС повернуть у країни протягом наступних чотирьох років в обмін на їхню допомогу Україні. Він виник після тижневих дебатів між ЄС та його державами-членами.
Зіткнувшись із труднощами, в ЄС запропонували створити військовий спецфонд для України. В перспективі він поглине близько 6,5 мільярдів євро активів Європейського фонду миру та отримуватиме до 5 мільярдів євро на рік між 2024 і 2027 роками.
Ідея полягає у тому, щоб використати ці гроші для спільної закупівлі декількома державами-членами боєприпасів, безпілотників та ракет ППО для України.
Зазначається, що решту грошей використають для оплати зростаючих витрат на програму військової підготовки ЄС для України. Перш ніж новий план набуде чинності, буде перехідний період.
У документі ЄС наведено приблизну оцінку того, що цього року він може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу в розмірі 7,5 мільярдів євро.
Пропозиція Євросоюзу надійшла після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, уряд якого цього року подвоює двосторонню військову допомогу Україні, попри жорсткі бюджетні обмеження, закликав інші країни ЄС зробити більше, щоб допомогти Києву у військовому плані. Він закликав до проведення аудиту військової допомоги ЄС, який зараз триває.
Для Німеччини та деяких інших країн двостороння допомога Україні може бути компенсована їхніми внесками до українського фонду.
Офіційні особи ЄС заявили, що країни-члени розпочнуть офіційне обговорення плану найближчими днями, і пропозиція, ймовірно, буде обговорена лідерами ЄС на їхньому саміті 1 лютого. Проте будь-яке остаточне рішення, ймовірно, займе кілька тижнів.
У середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.
Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.
На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.
Також 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила впевненість, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні у 50 млрд євро.
Напередодні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте виказала свої сподівання щодо можливості домовленості про пакет підтримки в 50 млрд євро для України, незважаючи на заперечення Угорщини.
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