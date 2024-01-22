ЄС розробляє новий план для збільшення військової допомоги Україні: про яку суму йде мова

Даний крок ЄС зробить після того, як низка європейських країн збільшила двосторонню військову допомогу Україні на тлі того, що Конгрес США досі не може ухвалити законопроєкт про фінансування.

"Враховуючи залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, зроблений країнами-членами та партнерами ЄС у найближчий період, або дозволить Україні рішуче прогресувати, або серйозно підірве її здатність протистояти", - йдеться у пропозиції.

Новий план ЄС передбачає, що понад 20 мільярдів євро коштів ЄС повернуть у країни протягом наступних чотирьох років в обмін на їхню допомогу Україні. Він виник після тижневих дебатів між ЄС та його державами-членами.

Пропозиції ЄС

Зіткнувшись із труднощами, в ЄС запропонували створити військовий спецфонд для України. В перспективі він поглине близько 6,5 мільярдів євро активів Європейського фонду миру та отримуватиме до 5 мільярдів євро на рік між 2024 і 2027 роками.

Ідея полягає у тому, щоб використати ці гроші для спільної закупівлі декількома державами-членами боєприпасів, безпілотників та ракет ППО для України.

Зазначається, що решту грошей використають для оплати зростаючих витрат на програму військової підготовки ЄС для України. Перш ніж новий план набуде чинності, буде перехідний період.

У документі ЄС наведено приблизну оцінку того, що цього року він може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу в розмірі 7,5 мільярдів євро.

Ініціатива Німеччини

Пропозиція Євросоюзу надійшла після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, уряд якого цього року подвоює двосторонню військову допомогу Україні, попри жорсткі бюджетні обмеження, закликав інші країни ЄС зробити більше, щоб допомогти Києву у військовому плані. Він закликав до проведення аудиту військової допомоги ЄС, який зараз триває.

Для Німеччини та деяких інших країн двостороння допомога Україні може бути компенсована їхніми внесками до українського фонду.

Терміни обговорення

Офіційні особи ЄС заявили, що країни-члени розпочнуть офіційне обговорення плану найближчими днями, і пропозиція, ймовірно, буде обговорена лідерами ЄС на їхньому саміті 1 лютого. Проте будь-яке остаточне рішення, ймовірно, займе кілька тижнів.