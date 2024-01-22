ЕС разрабатывает новый план для увеличения военной помощи Украине: о какой сумме идет речь

Данный шаг ЕС сделает после того, как ряд европейских стран увеличил двустороннюю военную помощь Украине на фоне того, что Конгресс США до сих пор не может принять законопроект о финансировании.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, сделанный странами-членами и партнерами ЕС в ближайший период, позволит Украине решительно прогрессировать, или серьезно подорвет ее способность противостоять", - говорится в предложении.

Новый план ЕС предусматривает, что более 20 миллиардов евро средств ЕС вернут в страны в течение следующих четырех лет в обмен на их помощь Украине. Он возник после недельных дебатов между ЕС и его государствами-членами.

Предложения ЕС

Столкнувшись с трудностями, в ЕС предложили создать военный спецфонд для Украины. В перспективе он поглотит около 6,5 миллиарда евро активов Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро в год между 2024 и 2027 годами.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для совместной закупки несколькими государствами-членами боеприпасов, беспилотников и ракет ПВО для Украины.

Отмечается, что остальные деньги используют для оплаты растущих расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины. Прежде чем новый план вступит в силу, будет переходный период.

В документе ЕС приведена приблизительная оценка того, что в этом году он может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь в размере 7,5 миллиарда евро.

Инициатива Германии

Предложение Евросоюза поступило после того, как канцлер Германии Олаф Шольц, правительство которого в этом году удваивает двустороннюю военную помощь Украине, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, призвал другие страны ЕС сделать больше, чтобы помочь Киеву в военном плане. Он призвал к проведению аудита военной помощи ЕС, который сейчас продолжается.

Для Германии и других стран двусторонняя помощь Украине может быть компенсирована их вкладами в украинский фонд.

Сроки обсуждения

Официальные лица ЕС заявили, что страны-члены приступят к официальному обсуждению плана в ближайшие дни, и предложение, вероятно, будет обсуждено лидерами ЕС на их саммите 1 февраля. Однако любое окончательное решение, вероятно, займет несколько недель.