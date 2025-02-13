ЄС про розмову Трампа і Путіна: це початок процесу, побачимо, як розвиватиметься

Європейський Союз вважає розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним початком процесу. У Брюсселі очікують побачити розвиток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Єврокомісії Паулу Піньо, яку цитує Sky News.
"Вчорашній телефонний дзвінок між президентом Трампом і президентом Путіним знаменує собою початок процесу, як це було й з інших питань", - сказала речниця на щоденному брифінгу.
Вона додала, що далі будуть зустрічі, наприклад, у контексті Мюнхенської конференції з безпеки, де будуть присутні президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами Піньо, Європейський Союз стежитиме за тим, як розвиватиметься процес, старт якому дав Трамп.
"Тож ми справді бачимо це (розмову Трампа і Путіна, - ред.) як частину початкового процесу, і ми побачимо на наступних кроках, як він розвиватиметься", - наголосила вона.
Нагадаємо, 12 лютого Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.
У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Того ж дня американський президент також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Сам Трамп днем пізніше заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
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