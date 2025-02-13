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ЕС о разговоре Трампа и Путина: это начало процесса, увидим, как будет развиваться

Фото: спикер Еврокомиссии Паула Пинью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз считает разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным началом процесса. В Брюсселе ожидают увидеть развитие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Паулу Пинью, которую цитирует Sky News.

"Вчерашний телефонный звонок между президентом Трампом и президентом Путиным знаменует собой начало процесса, как это было и по другим вопросам", - сказала спикер на ежедневном брифинге.

Она добавила, что дальше будут встречи, например, в контексте Мюнхенской конференции по безопасности, где будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Пинью, Европейский Союз будет следить за тем, как будет развиваться процесс, старт которому дал Трамп.

"Поэтому мы действительно видим это (разговор Трампа и Путина, - ред.) как часть начального процесса, и мы увидим на следующих шагах, как он будет развиваться", - подчеркнула она.

 

Разговор Трампа и Путина

Напомним, 12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.

В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.

В тот же день американский президент также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Трамп днем позже заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

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ЕврокомиссияЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговоры