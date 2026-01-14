В ЄС розкрили деталі кредиту на 90 млрд євро для України: дві третини - на оборону

"Сьогодні вранці в Єврокомісії ми ухвалили законодавчу пропозицію. Ми надамо Україні 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки. Це робиться в рамках посиленої співпраці - 24 з 27 держав-членів", - зазначила фон дер Ляєн.

Пропозиція передбачає, що кредит буде розділено на дві частини. З них одна третина, 30 млрд євро, піде на бюджетну підтримку. Все інше, тобто 60 млрд євро, піде на військові потреби України.

Один з важливих моментів - питання оборонних закупівель, що спричинило суперечки між членами ЄС. За словами фон дер Ляєн, пріоритет оборонним закупівлям у рамках позики нададуть виробництву зброї в Євросоюзі, Україні та країнах Європейської економічної зони. У випадку, якщо певну зброю буде неможливо придбати в ЄС, Україні або країнах ЄЕЗ - допускається її придбання у третіх країн.

В пресрелізі ЄК зазначається, що ухвалений 14 січня законодавчий пакет охоплює наступні позиції:

Нова пропозиція щодо надання Україні кредиту на підтримку (на основі ст. 212 TFEU) на суму 90 мільярдів євро. Нова пропозиція щодо внесення змін до Механізму допомоги Україні (на основі ст. 212 TFEU) як одного із засобів надання бюджетної допомоги Україні. Нова пропозиція щодо внесення змін до Регламенту про багаторічні фінансові рамки (на основі статті 312 TFEU), щоб дозволити покриття позики Україні з бюджетного "запасу" ЄС.

При цьому зазначається, що Євросоюз залишає за собою право за необхідності використати для погашення кредиту заморожені на території країн-членів блоку активи Росії.

"Союз залишає за собою право використовувати російські активи, знерухомлені в Союзі, для погашення кредиту, у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Репараційний кредит, запропонований 3 грудня 2025 року, залишається на порядку денному", - сказано у релізі.