В ЕС раскрыли детали кредита на 90 млрд евро для Украины: две трети - на оборону

В Европейской комиссии 14 января представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. По плану, 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии и заявление президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции 14 января.
"Сегодня утром в Еврокомиссии мы приняли законодательное предложение. Мы предоставим Украине 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Это делается в рамках усиленного сотрудничества - 24 из 27 государств-членов", - отметила фон дер Ляйен.
Предложение предусматривает, что кредит будет разделен на две части. Из них одна треть, 30 млрд евро, пойдет на бюджетную поддержку. Все остальное, то есть 60 млрд евро, пойдет на военные нужды Украины.
Один из важных моментов - вопрос оборонных закупок, что вызвало споры между членами ЕС. По словам фон дер Ляйен, приоритет оборонным закупкам в рамках займа предоставят производству оружия в Евросоюзе, Украине и странах Европейской экономической зоны. В случае, если определенное оружие будет невозможно приобрести в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ - допускается его приобретение у третьих стран.
В пресс-релизе ЕК отмечается, что принятый 14 января законодательный пакет охватывает следующие позиции:
При этом отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право при необходимости использовать для погашения кредита замороженные на территории стран-членов блока активы России.
"Союз оставляет за собой право использовать российские активы, обездвиженные в Союзе, для погашения кредита, в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Репарационный кредит, предложенный 3 декабря 2025 года, остается на повестке дня", - сказано в релизе.
Напомним, что в середине декабря 2025 года в Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине 90 млрд евро поддержки в 2026-2027 годах. Это льготный кредит, который Украина будет возвращать только в том случае, если Россия выплатит репарации за вторжение.
Также этот кредит стал заменой тому кредиту, который планировалось выдать Украине из замороженных активов России. В отличие от предыдущей идеи, реализуют кредит на 90 млрд через выпуск совместных долговых обязательств ЕС.
Недавно стало известно, что в ЕС возник спор из-за 90 миллиардов евро для Украины. Он развернулся вокруг возможности Киева тратить эти деньги на оружие из США. Потенциально это может повлиять на способность Украины быстро получать нужное вооружение. Франция требовала предоставить преференции странам ЕС, тогда как Германия отстаивала возможность при необходимости покупать оружие в США и других странах.