В ЕС раскрыли детали кредита на 90 млрд евро для Украины: две трети - на оборону

"Сегодня утром в Еврокомиссии мы приняли законодательное предложение. Мы предоставим Украине 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Это делается в рамках усиленного сотрудничества - 24 из 27 государств-членов", - отметила фон дер Ляйен.

Предложение предусматривает, что кредит будет разделен на две части. Из них одна треть, 30 млрд евро, пойдет на бюджетную поддержку. Все остальное, то есть 60 млрд евро, пойдет на военные нужды Украины.

Один из важных моментов - вопрос оборонных закупок, что вызвало споры между членами ЕС. По словам фон дер Ляйен, приоритет оборонным закупкам в рамках займа предоставят производству оружия в Евросоюзе, Украине и странах Европейской экономической зоны. В случае, если определенное оружие будет невозможно приобрести в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ - допускается его приобретение у третьих стран.

В пресс-релизе ЕК отмечается, что принятый 14 января законодательный пакет охватывает следующие позиции:

Новое предложение о предоставлении Украине кредита на поддержку (на основе ст. 212 TFEU) на сумму 90 миллиардов евро. Новое предложение о внесении изменений в Механизм помощи Украине (на основе ст. 212 TFEU) как одного из средств предоставления бюджетной помощи Украине. Новое предложение о внесении изменений в Регламент о многолетних финансовых рамках (на основе статьи 312 TFEU), чтобы позволить покрытие займа Украине из бюджетного "запаса" ЕС.

При этом отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право при необходимости использовать для погашения кредита замороженные на территории стран-членов блока активы России.

"Союз оставляет за собой право использовать российские активы, обездвиженные в Союзе, для погашения кредита, в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Репарационный кредит, предложенный 3 декабря 2025 года, остается на повестке дня", - сказано в релизе.