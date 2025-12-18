ЄС розглядає репараційний кредит Україні без згоди Бельгії, - Bloomberg

У Євросоюзі посилюється тиск на лідерів країн-членів, аби вони погодили кредит для України на 90 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами.

Головною перепоною залишається Бельгія, де зберігається більшість цих коштів через клірингову систему Euroclear.

"Єдиний член ЄС з 27 країн не повинен мати змоги блокувати те, що є правильним", - заявила в четвер прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, наголошуючи, що готова підтримати рішення навіть без участі Бельгії, якщо це буде необхідно.

Вона наголосила, що в нинішніх умовах ЄС повинен мати здатність ухвалювати рішення, потрібні для захисту своїх громадян. Водночас Фредеріксен підкреслила, що віддає перевагу компромісу й єдності, але застерегла, що час для пошуку спільного рішення стрімко вичерпується.

Натомість прем’єр Бельгії Барт де Вевер знову висловив заперечення, застерігши, що використання активів може порушувати міжнародне право та нести фінансові ризики.

"Якщо ми стрибаємо - ми повинні стрибати разом", - наголосив він, нагадуючи, що претензії Росії на ці кошти юридично не зняті, а отже країни мають діяти спільно.

"Або гроші сьогодні, або кров завтра", - підтримав жорсткіший підхід прем’єр Польщі Дональд Туск, заявивши, що йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи.

Керівниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас також назвала репараційний кредит єдиним реалістичним варіантом, зазначивши, що Кремль розраховує на неспроможність ЄС ухвалити рішення.

Репараційний кредит Україні

Питання фінансування України загострилося після того, як США на початку року скоротили обсяги підтримки, переклавши основний тягар на європейських партнерів.

Переговори в ЄС тривають уже кілька місяців і неодноразово заходили в глухий кут через побоювання окремих країн щодо юридичних наслідків.

Нещодавно Євросоюз продовжив заморожування російських активів, використавши надзвичайну процедуру, передбачену статтею 122 договору ЄС.

Остаточне рішення щодо їх прямого використання ще не ухвалене. Без нових коштів Україна ризикує зіткнутися з фінансовим дефіцитом уже навесні, що робить нинішній саміт одним із найважливіших за весь час повномасштабної війни.