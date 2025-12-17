ЄС готує нові правила для кредиту Україні під російські активи, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає запровадження правил "Купуй європейське" у межах потенційного кредиту для України, який планують забезпечити замороженими російськими активами. Відповідну пропозицію цього тижня передали державам-членам ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з пропозицією, понад половину коштів - до 210 млрд євро протягом п’яти років - планують спрямувати виробникам оборонної продукції з України, країн ЄС та окремих партнерів, зокрема Норвегії.

Участь інших держав буде жорстко обмежена, що фактично звужує можливості закупівель американського озброєння за рахунок цього кредиту.

Водночас проєкт залишає Україні обмежену гнучкість: якщо певне озброєння терміново необхідне і його неможливо придбати в межах нових правил, допускаються винятки.

Чому це критично саме зараз

Ініціатива з’явилася в момент, коли ЄС намагається завершити складний план використання російських активів для кредиту обсягом близько 90 млрд євро. Без цього фінансування Україна ризикує зіткнутися з браком коштів уже навесні.

Переговори супроводжуються опором частини країн-членів. Насамперед ідеться про Бельгію, де зосереджена значна частина активів. Брюссель вимагає юридичних гарантій, що держава не нестиме відповідальності у разі можливих позовів з боку Росії.

Ставка на оборонну промисловість

Запропоновані правила відображають стратегічну мету ЄС - спрямувати вигоди від масштабного переозброєння на підтримку власної промисловості.

Подібний підхід уже застосовують у межах інших ініціатив, зокрема програм спільних закупівель та фінансування оборонних інновацій.

Окремий акцент зроблено на глибшій інтеграції з українською оборонною промисловістю. У Брюсселі вважають, що Україна та її військовий досвід після майже чотирьох років повномасштабної війни є ключовим елементом оборони всієї Європи.

Фінансові умови та контроль

Проєкт передбачає, що до 95 млрд євро з позики буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні - для підтримки функціонування держави та відновлення після постійних російських атак на цивільну інфраструктуру.

Надання коштів також пов’язують із дотриманням демократичних стандартів і боротьбою з корупцією в Україні, за умови регулярного моніторингу з боку інституцій ЄС.

Водночас Європейська комісія отримає повноваження втручатися в ринок, зобов’язуючи виробників ЄС пріоритетно виконувати українські замовлення та накладати санкції за відмову.