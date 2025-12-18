ЕС рассматривает репарационный кредит Украине без согласия Бельгии, - Bloomberg

В Евросоюзе усиливается давление на лидеров стран-членов, чтобы они согласовали кредит для Украины на 90 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами.

Главной преградой остается Бельгия, где хранится большинство этих средств через клиринговую систему Euroclear.

"Единственный член ЕС из 27 стран не должен иметь возможности блокировать то, что является правильным", - заявила в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен, подчеркивая, что готова поддержать решение даже без участия Бельгии, если это будет необходимо.

Она подчеркнула, что в нынешних условиях ЕС должен иметь способность принимать решения, необходимые для защиты своих граждан. В то же время Фредериксен подчеркнула, что предпочитает компромисс и единство, но предостерегла, что время для поиска общего решения стремительно исчерпывается.

Зато премьер Бельгии Барт де Вевер снова высказал возражения, предостерегая, что использование активов может нарушать международное право и нести финансовые риски.

"Если мы прыгаем - мы должны прыгать вместе", - подчеркнул он, напоминая, что претензии России на эти средства юридически не сняты, а значит страны должны действовать сообща.

"Или деньги сегодня, или кровь завтра", - поддержал более жесткий подход премьер Польши Дональд Туск, заявив, что речь идет не только об Украине, но и о безопасности всей Европы.

Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас также назвала репарационный кредит единственным реалистичным вариантом, отметив, что Кремль рассчитывает на неспособность ЕС принять решение.

Репарационный кредит Украине

Вопрос финансирования Украины обострился после того, как США в начале года сократили объемы поддержки, переложив основное бремя на европейских партнеров.

Переговоры в ЕС продолжаются уже несколько месяцев и неоднократно заходили в тупик из-за опасений отдельных стран относительно юридических последствий.

Недавно Евросоюз продлил замораживание российских активов, использовав чрезвычайную процедуру, предусмотренную статьей 122 договора ЕС.

Окончательное решение по их прямому использованию еще не принято. Без новых средств Украина рискует столкнуться с финансовым дефицитом уже весной, что делает нынешний саммит одним из важнейших за все время полномасштабной войны.