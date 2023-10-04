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ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодні подій в Карабаху, - ЗМІ

Середа 04 жовтня 2023 11:37
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ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодні подій в Карабаху, - ЗМІ Фото: ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодній подій в Карабаху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз, Росія й Сполучені штати Америки провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами дипломата, який є обізнаний з ходом переговорів, зустріч відбулась 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду анклаву і пропустити туди конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.

Зустріч була зосереджена на тому, аби розв'язати питання постачання продовольства і палива для приблизно 100 000 мешканців Нагірного Карабаху.

Серед представників країн були:

  • Луїс Боно, старший радник Вашингтона з питань кавказьких переговорів;
  • Тойво Клаара - представник ЄС в регіоні;
  • Ігор Ховаєв - спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна з питань відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Як відзначив дипломат, Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.

За словами американського чиновника, який побажав залишитись анонімним, дискусія виникла з розуміння того, що Кремль все ще утримує вплив у регіоні.

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - пояснив чиновник.

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня азербайджанські військові провели у Карабаському регіоні "антитерористичні заходи локального характеру". Під час операції, яка тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала й Баку заявило про досягнення цілей у регіоні, а також відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вже 28 вересня представники "влади" Нагірного Карабаху заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.

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