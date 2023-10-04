ЕС, Россия и США провели тайные переговоры в преддверии событий в Карабахе, - СМИ

Европейский союз, Россия и Соединенные штаты Америки провели тайные переговоры за несколько дней до конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам дипломата, который знаком с ходом переговоров, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить Азербайджан прекратить девятимесячную блокаду анклава и пропустить туда конвои с гуманитарной помощью из Армении.

Встреча была сосредоточена на том, чтобы решить вопрос поставки продовольствия и топлива для примерно 100 000 жителей Нагорного Карабаха.

Среди представителей стран были:

Луис Боно, старший советник Вашингтона по вопросам кавказских переговоров;

Тойво Клаара - представитель ЕС в регионе;

Игорь Ховаев - специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как отметил дипломат, Клаара, чтобы избежать недоразумений с собеседниками, пытался держать линии открытыми на многих фронтах в течение "последних лет", в том числе в переговорах с Ховаевым и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать встречу.

По словам американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, дискуссия возникла из понимания того, что Кремль все еще удерживает влияние в регионе.

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим вопросом, потому что они имеют влияние на стороны, тем более, что мы сейчас находимся в нестабильном состоянии", - пояснил чиновник.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября азербайджанские военные провели в Карабахском регионе "антитеррористические мероприятия локального характера". В ходе операции, которая длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала и Баку заявило о достижении целей в регионе, а также восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

Уже 28 сентября представители "власти" Нагорного Карабаха заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года.